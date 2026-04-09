Jannik Sinner ha superato il turno agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo, battendo il tennista ceco Machac in una partita impegnativa. Ora si prepara a disputare la sfida valida per le semifinali contro Felix Auger-Aliassime. L'incontro tra i due si giocherà in giornata, proseguendo la corsa nel torneo monegasco.

Una sfida intensa e sofferta ma Jannik Sinner abbatte l’ostacolo Machac e si regala i quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Il calendario è serrato, non c’è nemmeno il tempo di rifiatare che venerdì 10 aprile scende in campo contro il canadese Felix Auger-Aliassime, attuale numero 7 del ranking Atp e avversario di un certo spessore. Chi è il canadese. Come vale per l’altoatesino, anche Felix Auger-Aliassime ha il cemento come superficie preferita. Dotato un ottimo dritto, ha concluso la stagione 2025 al quinto posto del ranking mondiale, il suo miglior piazzamento in carriera, dopo aver vinto i titoli di Adelaide, Montpellier e Bruxelles e aver raggiunto le semifinali degli US Open, le semifinali delle Nitto Atp Finals e la finale del Masters 1000 di Parigi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Atp Montecarlo, Sinner-Auger-Aliassime vale la semifinale: chi è l’avversario e quando giocano

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Dove vedere in tv Sinner-Auger Aliassime, ATP Montecarlo 2026: orario, programma, streamingVenerdì 10 aprile Jannik Sinner sarà nuovamente sul Campo Ranieri III per affrontare i quarti di finale del Masters1000 di Montecarlo.

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