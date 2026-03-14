Al torneo di Indian Wells, il match tra Jannik Sinner e Alexander Zverev decide una delle due finali del Masters 1000 sul cemento americano. Sinner, che non ha ancora perso un set nel suo percorso, si prepara ad affrontare l'avversario tedesco, con il quale ha già giocato in passato. La sfida si svolgerà nelle prossime ore, decretando chi accederà alla fase conclusiva del torneo.

Si entra nel vivo del Masters 1000 sul cemento americano di Indian Wells: con un cammino fin qui perfetto senza aver perso nemmeno un set (e faticato soltanto contro il brasiliano Fonseca), Jannik Sinner si appresta ad affrontare un avversario che conosce benissimo, il tedesco Alexander Zverev. Chi è l’avversario. Non lo scopriamo certo oggi, il numero 4 del mondo è tra i più forti tennisti della sua generazione. Il 28enne tedesco ha già vinto 24 tornei del circuito Atp tra cui due edizioni delle Atp Finals oltre ad aver ottenuto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Per quanto riguarda i tornei del Grande Slam, è arrivato in finale agli Us Open del 2020, sulla terra rossa del Roland Garros nel 2024 e sul cemento degli Australian Open nel 2025. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Indian Wells, Sinner-Zverev vale la finale: chi è l’avversario e quando giocano

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