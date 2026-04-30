Jannik Sinner si avvicina alla sua prima finale a Madrid dopo aver battuto anche Rafa Jodar, un giocatore molto apprezzato nel circuito locale. Ora il tennista italiano si prepara a affrontare il prossimo avversario nel torneo, con l’obiettivo di conquistare la prima finale su questo campo. La competizione continua e Sinner si sta facendo strada tra i favoriti del torneo.

Il numero uno del mondo ha superato anche l'idolo di casa, Rafa Jodar, e ora si prepara a sfidare il francese che ha già battuto nel 2023 Neanche il giovane emergente del tennis spagnolo, Rafa Jodar, è riuscito a incrinare le certezze di Jannik Sinner, vincitore nei quarti di finale in due set. Ora il tennista azzurro punta alla sua prima finale nel Masters 1000 di Madrid ma deve superare l'ostacolo Fils. Scopriamo pronostico e quote di Sinner-Fils in programma venerdì 1 maggio alle ore 13. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! Era la prima volta che Jannik incrociava nel circuito Rafa Jodar, già numero 34 mondo dopo una scalata impressionante per tempi e rendimento.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner-Fils, per Jannik la prima finale di Madrid a un passo: il pronostico

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