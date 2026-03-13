Sinner-Zverev ancora una passo tra Jannik e la finale | il pronostico

Jannik Sinner ha superato senza difficoltà il quart'ultimo turno battendo Tien e si prepara a sfidare Zverev in semifinale. L'incontro tra i due si terrà nei prossimi giorni, portando avanti il percorso del tennista italiano nel torneo. La sfida tra Sinner e Zverev rappresenta l’ultimo ostacolo prima della finale.

Nessun problema per l'azzurro che nei quarti ha eliminato agevolmente il giovane Tien: ora la semifinale con il tedesco, con cui è in vantaggio negli scontri diretti per 6-4 Jannik Sinner entra per la terza volta in carriera nelle semifinali del Master 1000 di Indian Wells battendo il giovane Tien e adesso si prepara a fare l'ultimo passo, molto impegnativo, che lo divide dalla finale. Scopriamo pronostico e quote di Sinner-Zverev, match in programma sabato 14 marzo alle ore 22.30. Entra nel futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA per scommettere in modo intelligente. Provala gratis e scopri i trend e le scommesse di valore di oggi! Ci si aspettava molta più resistenza da parte di Tien, invece Sinner ha regolato anche la pratica dei quarti di finale in soli 66 minuti, vincendo 6-1 6-2. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

