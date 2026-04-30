Simonelli spiega | Inchiesta arbitri? Se qualcuno ha sbagliato giusto che paghi Malagò ha grande consenso

Il presidente della Lega Serie A ha commentato l'inchiesta sugli arbitri, affermando che chi ha commesso errori deve assumersi le proprie responsabilità. Ha anche citato il forte appoggio ricevuto da parte di un dirigente sportivo di rilievo, sottolineando il suo grande consenso tra le figure di spicco del calcio italiano. Le sue dichiarazioni sono state rese note a margine di un evento legato a un progetto dedicato alla sostenibilità.