Simonelli spiega | Inchiesta arbitri? Se qualcuno ha sbagliato giusto che paghi Malagò ha grande consenso
Il presidente della Lega Serie A ha commentato l'inchiesta sugli arbitri, affermando che chi ha commesso errori deve assumersi le proprie responsabilità. Ha anche citato il forte appoggio ricevuto da parte di un dirigente sportivo di rilievo, sottolineando il suo grande consenso tra le figure di spicco del calcio italiano. Le sue dichiarazioni sono state rese note a margine di un evento legato a un progetto dedicato alla sostenibilità.
Calciomercato Milan, Goretzka il primo nome per il centrocampo ma occhio a Javi Guerra! Mercato Inter, “prenotato” Norton-Cuffy: strada tracciata per il dopo Dumfries! Le mosse dei nerazzurri Milan, summit Furlani Allegri a Milanello: mercato e Champions al centro del tavolo. Tutti i temi di discussione Bernardo Silva Juve, la telefonata di Spalletti per convincerlo: ma occhio alla concorrenza dall’estero! Inter, che fastidio! Le insinuazioni nell’inchiesta arbitri per rovinare la festa scudetto – VIDEO di Giuseppe Colicchia Infortunio Cambiaghi, c’è lesione: in dubbio per l’ultima di campionato contro l’Inter! Il comunicato del Bologna...🔗 Leggi su Calcionews24.com
Notizie correlate
Al Righi si torna in classe, 12mila euro di danni. Sul video fascista sui social, un padre: “Se mio figlio ha sbagliato, è giusto che paghi”Ammontano ad almeno 12mila euro i danni provocati alla succursale del liceo scientifico Righi di Roma in seguito a un r aid vandalico rivendicato da...
Al Righi si torna in classe, 12mila euro di danni. Sul video fascista virale sui social, un padre: “Se mio figlio ha sbagliato, è giusto che paghi”Ammontano ad almeno 12mila euro i danni provocati alla succursale del liceo scientifico Righi di Roma in seguito a un r aid vandalico rivendicato da...
Aggiornamenti e dibattiti
Temi più discussi: Come ho sempre fatto..., Chinè si difende e interviene Simonelli: Onestà non in discussione; Inchiesta arbitri Serie A, Simonelli: Campionato regolare; Simonelli: Siamo garantisti sino all'ultimo grado di giudizio.
Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha parlato a margine del progetto Road To Zero in vista della finale di Coppa ItaliaSimonelli, presidente della Lega Serie A, ha parlato a margine del progetto Road To Zero in vista della finale di Coppa Italia ... calcionews24.com
Simonelli Su inchiesta arbitri ancora alla finestra, restiamo garantistiROMA (ITALPRESS) - Rocchi? Siamo ancora alla finestra, finché qualcuno non ci spiegherà cosa è successo noi restiamo garantisti. Siamo dalla ... stream24.ilsole24ore.com
Lega Serie A, Simonelli: "A valle di quanto letto su tutti i media vorrei ricordare che, come in qualsiasi altra situazione, si tratta di accuse degli inquirenti e che è dovere di tutti ritenerle come tali in una normale dialettica democratica. Giudizi affrettati o conclus - facebook.com facebook