Al Righi si torna in classe 12mila euro di danni Sul video fascista virale sui social un padre | Se mio figlio ha sbagliato è giusto che paghi

Questa mattina gli studenti sono tornati in classe al liceo Righi di Roma. L’edificio è stato danneggiato durante un atto vandalico rivendicato da gruppi fascisti, con danni stimati almeno in 12mila euro. Tra i genitori c’è chi chiede responsabilità e giustizia, mentre sui social gira un video che ha fatto discutere. Un padre commenta: “Se mio figlio ha sbagliato, è giusto che paghi”. La scuola si prepara a riprendere le attività, ma le ferite di questa notte sono ancora visibili.

Ammontano ad almeno 12mila euro i danni provocati alla succursale del liceo scientifico Righi di Roma in seguito a un r aid vandalico rivendicato da ambienti fascisti. Lo ha riferito all’ANSA Daniele Parrucci, delegato del sindaco Gualtieri all’edilizia scolastica, annunciando che da domani gli studenti rientreranno regolarmente a scuola. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Righi Liceo Scontri a Bologna, Lepore: “Centomila euro di danni. Fattura al ministro? Giusto che qualcuno paghi” “Il mio nome ha la voce di mio padre”: Stefano De Martino rompe il silenzio sui social dopo il grave lutto Stefano De Martino ha scelto di condividere sui social il suo dolore per la perdita del padre Enrico, scomparso il 19 gennaio. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Righi Liceo Argomenti discussi: Raid fascista e vandalismo al liceo Righi: un atto vile contro la scuola democratica. La FLC CGIL e la CGIL di Roma al fianco della comunità scolastica – FLC CGIL ROMA E LAZIO; Roma, scritte neofasciste al liceo Righi; Il liceo è fascista: a Roma una scuola chiude per atti vandalici. Scritte e aule inagibili; Righi fascista, liceo chiuso per atti vandalici. Il preside: Pura brutalità. Caos al Righi di Roma, svastiche e danni per 12mila euro: cosa è successoRaid vandalico al liceo Righi di Roma: estintori svuotati, aule devastate e scritte politiche sui muri. Scuola chiusa, indagini in corso e un clima di tensione che riaccende il dibattito ... skuola.net Nella notte tra l’8 e il 9 febbraio, danneggiate aule e svuotati estintori. Danni per 10 mila euro, lezioni sospese. Flc e Cgil: “Un attacco mirato a un’istituzione pubblica. Dopo i fatti dello scorso novembre, il Liceo Righi torna a essere bersaglio di azioni che, richi - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.