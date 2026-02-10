Al Righi si torna in classe 12mila euro di danni Sul video fascista sui social un padre | Se mio figlio ha sbagliato è giusto che paghi

Questa mattina gli studenti sono tornati in classe al Righi di Roma dopo il raid vandalico che ha causato danni per almeno 12mila euro. Un video con simboli fascisti circolato sui social ha scatenato polemiche e reazioni. Un padre di uno degli studenti ha detto che se suo figlio ha sbagliato, deve assumersi le sue responsabilità. La scuola è sotto shock, mentre le autorità stanno indagando per capire chi ci sia dietro l’attacco.

Ammontano ad almeno 12mila euro i danni provocati alla succursale del liceo scientifico Righi di Roma in seguito a un r aid vandalico rivendicato da ambienti fascisti. Lo ha riferito all’ANSA Daniele Parrucci, delegato del sindaco Gualtieri all’edilizia scolastica, annunciando che da domani gli studenti rientreranno regolarmente a scuola. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Righi Liceo Al Righi si torna in classe, 12mila euro di danni. Sul video fascista virale sui social, un padre: “Se mio figlio ha sbagliato, è giusto che paghi” Questa mattina gli studenti sono tornati in classe al liceo Righi di Roma. Scontri a Bologna, Lepore: “Centomila euro di danni. Fattura al ministro? Giusto che qualcuno paghi” La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Righi Liceo Argomenti discussi: Raid fascista e vandalismo al liceo Righi: un atto vile contro la scuola democratica. La FLC CGIL e la CGIL di Roma al fianco della comunità scolastica – FLC CGIL ROMA E LAZIO; Roma, scritte neofasciste al liceo Righi; Il liceo è fascista: a Roma una scuola chiude per atti vandalici. Scritte e aule inagibili; Righi fascista, liceo chiuso per atti vandalici. Il preside: Pura brutalità. Caos al Righi di Roma, svastiche e danni per 12mila euro: cosa è successoRaid vandalico al liceo Righi di Roma: estintori svuotati, aule devastate e scritte politiche sui muri. Scuola chiusa, indagini in corso e un clima di tensione che riaccende il dibattito ... skuola.net Nella notte tra l’8 e il 9 febbraio, danneggiate aule e svuotati estintori. Danni per 10 mila euro, lezioni sospese. Flc e Cgil: “Un attacco mirato a un’istituzione pubblica. Dopo i fatti dello scorso novembre, il Liceo Righi torna a essere bersaglio di azioni che, richi - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.