Traffico Lazio del 12-02-2026 ore 17 | 30

La circolazione sulla A1 Firenze-Roma si blocca dopo che un camion a gas naturale liquefatto si ferma tra Orte e Roma nord. Il tratto è stato chiuso, creando code di diversi chilometri in entrambe le direzioni. Chi deve andare verso Roma deve seguire percorsi alternativi come l’A11 o l’A12, mentre sulla Roma-Firenze la strada è bloccata tra il bivio con Roma nord e Ponzano Romano. La situazione resta critica e si consiglia di mettersi in viaggio solo se strettamente necessario. Intanto, la via Salaria in provincia di Rieti è

Luceverde Lazio Vai trovati critica la situazione del traffico sulla A1 Firenze Roma per un camion fermo alimentato a gas naturale liquefatto è stato chiuso il tratto tra Orte Roma nord verso Roma all'uscita obbligatoria di Orte si è formata una coda di 4 km all'interno del tratto chiuso verso Roma ci sono 6 km di coda tra Ponzano Romano e il vino per la diramazione Roma nord per le lunghe percorrenze in direzione di Roma consigliamo di percorrere la A11 firenze-pisa nord per poi proseguire sulla A12 genova-roma fino al Raccordo Anulare Per lo stesso motivo la uno è chiusa anche tra il bivio con la diramazione Roma nord e Ponzano Romano in direzione di Firenze e all'uscita obbligatoria di Roma nord si è formata una coda di 2 metri per le lunghe percorrenze verso Firenze consigliamo di procedere sulla A24 Roma Teramo per poi proseguire sulla A14 bologna-taranto allerta meteo gialla per piogge scuse temporali su tutta la regione prudenza nella guida per lavori notturni chiusa dalle 21:30 alle 6 di domattina la via Salaria in provincia di Rieti Tra maglianello Rieti in direzione nord prorogati al 15 marzo i lavori in provincia di Frosinone sulla superstrada Sora Cassino che resta chiusa in corrispondenza della galleria capodichina tra Atina superiore e Belmonte le deviazioni possibili sulla strada provinciale 259 da Sonia cerquetani È tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 12-02-2026 ore 17:30

Il traffico in Lazio questa sera si presenta intenso su più strade.

