Nel corso della nona puntata del podcast, si è tornati a discutere del caso Rocchi e del suono del ticchettio alla finestra del VAR. L’episodio vede un collegamento da Londra con Paolo Coraggio, espatriato e con un dottorato, mentre Raniero rimane l’unico conduttore senza titolo di studio avanzato. La puntata si concentra sugli errori e sui favori legati a questa vicenda, senza formulare giudizi o ipotesi.

Errori o favori? Nona puntata con rinforzo: da Londra si collega Paolo Coraggio, secondo expat e secondo dottorato in studio, lasciando Raniero come unico non-dottorato del podcast. Si parte dal 4-0 alla Cremonese e dal gol di De Bruyne, che disinnesca per un settimana il dibattito sul “problema De Bruyne”, per passare ad occuparsi dell’ennesimo scandalo del calcio italiano: l’avviso di garanzia a Rocchi. Da Rocchi si arriva alla statistica, ovvero al motivo per cui Paolo è stato convocato. Spunto: il professor Siciliano sostiene che l’Inter sia favorita perché prende un cartellino ogni quattro falli, contro una media di otto. Paolo prende i dati, li mette su GitHub e scopre che.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il caso Rocchi e il celebre ticchettio alla finestra del Var

Notizie correlate

Caso Rocchi, indagati anche l'addetto al Var Paterna e il supervisore Gervasoni: il caso deflagraLa Procura di Milano ha notificato a Gianluca Rocchi, designatore arbitrale di Serie A e B, un invito a comparire il 30 aprile per concorso in frode...

Open Var: “Anche per Milan-Parma secondo Rocchi il Var ha fatto bene a intervenire, il gol era regolare”. Il Var ha sempre ragioneA Open Var sono stati analizzati gli episodi controversi andati in scena durante Milan-Parma: dal contatto Corvi-Loftus-Cheek al contestatissimo gol...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Bufera arbitri: il designatore Rocchi indagato per concorso in frode sportiva; Frode sportiva e arbitri graditi all’Inter, indagato Rocchi: Mi autosospendo. Coinvolto anche il supervis…; Calcio italiano: Rocchi indagato per concorso in frode sportiva; Caso Rocchi, l’Inter si difende. Marotta: Noi estranei oggi e anche in futuro.

Caso Rocchi, le ultime notizie sull’indagine in diretta: Marotta difende l’Inter, tra gli indagati Gervasoni e PaternaLa procura contesta tre episodi a Rocchi, autosospeso dopo l’accusa di frode sportiva. Indagato anche il supervisore VAR Gervasoni per un episodio sospetto in Salernitana-Modena. fanpage.it

Caso Rocchi e Inter, l’inchiesta di Milano è in piedi da più di un anno e ha intercettazioniCaso Rocchi e Inter: l'inchiesta è precedente all'esposto del guardalinee Rocca e prevede intercettazioni. Basta studiare la riforma Cartabia ... ilnapolista.it

27 Aprile: Venezi licenziata, spari su Trump, Rocchi indagato, bombe sul Libano #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

Bufera sugli arbitri, Rocchi si difende. L’Inter: «Siamo estranei» x.com