Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha commentato la situazione attuale riguardante la gestione della FIGC, sottolineando che la decisione di portare trasparenza sulla questione ha portato a risultati positivi. Ha anche fatto riferimento alle incertezze legate alla figura di Rocchi, affermando che finché non ci saranno spiegazioni chiare, la situazione rimane aperta. Simonelli ha inoltre espresso la sua posizione sulla possibile commissariamento dell’organismo calcistico.

Ezio Simonelli, il presidente della Lega Serie A, ha parlato della possibilità di commissariare la FIGC e della questione legata agli arbitri. Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, a seguito dalla presentazione del progetto “ Road to Zero “, si è soffermato sulla possibilità che la FIGC venga commissariata e della vicenda di questi ultimi giorni che ha visto protagonisti gli arbitri. SUL COMMISSARIAMENTO FIGC – «Commissariamento Figc? Credo si sia pronunciato proprio Buonfiglio e al momento non ci sono i presupposti, è una cosa di cui non parlerei più. La persona giusta per la Figc? Mi pare evidente per la Serie A visto che 19 club su 20 hanno sottoscritto la sua possibile candidatura al termine delle riunioni.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Simonelli garantista: «Var ha portato trasparenza! E finché nessuno ci spiega qualcosa su Rocchi…»

Notizie correlate

Simonelli spiega: «Il Var ha migliorato di molto le decisioni arbitrali, ma bisogna accettare che si possa sbagliare»di Redazione Inter News 24Simonelli, presidente di Lega Serie A, ha detto la sua riguardo il derby Milan Inter e le polemiche arbitrali susseguite al...

Simonelli rivela: «Il Var ha migliorato di molto le decisioni arbitrali ma dobbiamo accettare che possa sbagliare. Ecco cosa succederà nell’incontro con Rocchi»Calciomercato Milan: il Parma bussa alla porta! Vuole strappare il gioiellino ai rossoneri, l’indiscrezione non lascia dubbi Calciomercato Juve:...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: La minaccia di Ceferin: FIGC commissariata dalla politica? Niente EURO 2032; Ceferin avvisa Simonelli: No al commissariamento o l’Italia rischia grosso; Gifuni sicuro: Dopo Calciopoli sta per scoppiare Varopoli, presto le intercettazioni - CalcioNapoli24 | CN24.

Simonelli: Non ci sono i presupposti per commissariare la Figc. Rocchi? Restiamo garantisti. Il Var ha portato trasparenzaIl presidente della Lega di Serie A Ezio Maria Simonelli ha parlato a seguito della presentazione del progetto Road to Zero, soffermandosi in modo particolare sulla possibilità ... tuttojuve.com

Incredibile Simonelli: Lissone eccellenza, Var ha portato trasparenza. Chi sbaglia pagaIl presidente della Lega Serie A è intervenuto nel corso della presentazione del progetto Road To Zero, soffermandosi particolarmente sul caos arbitrale. E su ... tuttosport.com

Se poi ci fosse evidenza di irregolarità chi le ha commesse pagherà, ma oggi non ho questa evidenza". Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, durante la presentazione del progetto Road To Zero legato alla Coppa Italia, ha risposto alle domand - facebook.com facebook