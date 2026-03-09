Simonelli rivela | Il Var ha migliorato di molto le decisioni arbitrali ma dobbiamo accettare che possa sbagliare Ecco cosa succederà nell’incontro con Rocchi

Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha commentato l’utilizzo del VAR durante un'intervista a GR Parlamento, nel programma ‘La Politica del Pallone’. Ha affermato che il VAR ha migliorato le decisioni arbitrali, ma ha anche sottolineato che può commettere errori. Simonelli ha annunciato che discuterà di questo tema in un prossimo incontro con il presidente della FIGC.

Simonelli rivela: «Il Var ha migliorato di molto le decisioni arbitrali ma dobbiamo accettare che possa sbagliare. Articoli correlati Open Var, Rocchi soddisfatto: «Questo weekend sono molto contento dei ragazzi, il VAR ha lavorato bene. Vi spiego…» Fenucci schietto sul VAR: «Interviene molto, dobbiamo far tornare l'arbitro protagonista. Rosso a Kalulu? Ecco cosa ne penso» Simonelli esalta la Serie A: È il campionato più competitivo. E sull'Olimpico vuoto...Intervenuto a La Politica nel Pallone su GrParlamento, il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha spaziato sulla situazione attuale del calcio italiano, dall'appetibilità del massimo ... Serie A, Simonelli: Protocollo VAR assurdo e scritto da gente che non conosce il calcioLe parole del presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli a seguito dell'assemblea di Lega svoltasi oggi, lunedì 16 febbraio Sono arrivate anche le parole del presidente della Lega Serie A Ezio ...