Il presidente della Lega Serie A è stato ascoltato dalla VII Commissione Cultura, dove ha affrontato temi come gli stadi, i diritti TV, la pirateria e il coinvolgimento dei giovani nel calcio. Ha evidenziato le criticità del settore e ha sottolineato la necessità di un impegno condiviso tra il mondo del calcio e quello politico per avviare una vera rifondazione. La discussione si è concentrata sulle sfide attuali e su possibili interventi.

Il Parlamento continua a lavorare sulla crisi del calcio e oggi, davanti alla VII Commissione della Camera, sono stati ascoltati i presidenti delle Leghe Serie A e Serie B, Ezio Maria Simonelli e Paolo Bedin. Nel suo discorso introduttivo Simonelli ha evidenziato alcuni aspetti fondamentali di questo difficile momento, facendo però diverse rivendicazioni. “L'analisi dello stato di salute del nostro calcio non può che partire dalla constatazione che nella vecchia Europa per le 5 leghe più importanti i ricavi da diritti televisivi restano stagnanti ovunque, mentre crescono significativamente i ricavi da stadio. Quelli di Serie A sono i più vecchi d’Europa, con una età media di 68 anni.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Simonelli alla Camera: "Stadi, diritti tv, pirateria, norme e giovani. Il calcio si cambia così..."

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