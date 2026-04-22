Calcio italiano verso la rivoluzione | nuova tassa sulle scommesse diritti TV ridisegnati e incentivi ai giovani nella bozza del DDL

Una proposta di legge riguarda il calcio italiano e prevede una tassa sulle scommesse sportive, una riforma dei diritti televisivi e nuovi incentivi per i giovani giocatori. La bozza introduce modifiche ai modelli di distribuzione dei diritti TV e mira a cambiare alcune dinamiche del settore. Sono previste anche misure specifiche per sostenere lo sviluppo dei talenti emergenti nel calcio nazionale.

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