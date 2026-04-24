Riforma calcio italiano prima bozza del DDL | ex Totocalcio diritti tv giovani e commissariamento FIGC
È stata presentata la prima bozza di un disegno di legge dedicato alla riforma del calcio italiano. La proposta prevede modifiche riguardanti l'organizzazione del settore, con un focus su settori giovanili, diritti televisivi e la gestione della federazione calcistica. Tra le misure, si parla anche di un possibile commissariamento e di interventi legati a un ex Totocalcio. La bozza è ancora in fase preliminare e soggetta a ulteriori approfondimenti.
La prima bozza del DDL per la "riforma del calcio italiano" punta a cambiare regole e risorse, premiando sostenibilità e settori giovanili. Dalle scommesse agli agenti, fino al possibile commissariamento della FIGC: ecco cosa cambia.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Calcio italiano verso la rivoluzione: nuova tassa sulle scommesse, diritti TV ridisegnati e incentivi ai giovani nella bozza del DDLCalciomercato Juventus: scatto per Alisson, c’è già il sì del portiere! Arriva a Torino se…Novità per il colpo bianconero Goretzka Milan, accelerata...
Ok del Senato argentino al ddl di riforma del mercato del lavoro voluto da Milei: più ore e meno diritti. Proteste in piazzaGiornate lavorative di 12 ore, riduzione degli oneri sociali, licenziamenti più facili, limitazioni agli scioperi, un taglio alle indennità.
Approfondimenti e contenuti
Temi più discussi: Riforma del calcio, ecco il primo passo del governo: i punti della prima bozza del Ddl; Riforma del calcio in Italia, i dettagli della prima bozza del ddl; Riforma del calcio in Italia: tutte le proposte contenute nella prima bozza del ddl; Figc, la politica studia il commissariamento per legge.
Riforma del calcio in Italia: i dettagli della prima bozza del ddlLa prima bozza del ddl riforma calcio punta ad affrontare e dare soluzioni alle gravi criticità strutturali del sistema. È firmato dal senatore di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi e — tra i tant ... sport.sky.it
Ex Totocalcio, nuova divisione dei diritti tv e incentivi per i giovani: la prima bozza del DDL sulla riforma del calcio italianoDalle scommesse alla stretta sugli agenti, passando per lavoro sportivo e nuovi criteri per i diritti TV: i temi contenuti nel disegno di legge sul calcio. calcioefinanza.it
, Il governo accelera: ecco le prime linee della riforma del calcio italiano. È stata elaborata una prima bozza di disegno di legge che punta a intervenire su più - facebook.com facebook
Riforma calcio, ecco il primo passo del governo #SkySport x.com