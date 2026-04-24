Riforma calcio italiano prima bozza del DDL | ex Totocalcio diritti tv giovani e commissariamento FIGC

È stata presentata la prima bozza di un disegno di legge dedicato alla riforma del calcio italiano. La proposta prevede modifiche riguardanti l'organizzazione del settore, con un focus su settori giovanili, diritti televisivi e la gestione della federazione calcistica. Tra le misure, si parla anche di un possibile commissariamento e di interventi legati a un ex Totocalcio. La bozza è ancora in fase preliminare e soggetta a ulteriori approfondimenti.