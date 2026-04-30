Simest, società del Gruppo Cdp, ha aperto un nuovo ufficio a Torino. L'inaugurazione si è svolta alla presenza di un rappresentante del governo. La sede si trova nel capoluogo piemontese e mira a offrire supporto alle imprese italiane che vogliono espandersi all’estero o sviluppare nuove opportunità. La decisione di aprire questa sede si inserisce nelle iniziative dell’azienda per rafforzare la propria presenza sul territorio italiano.

Simest, società del Gruppo Cdp, ha inaugurato il nuovo ufficio di Torino, rafforzando ulteriormente la propria presenza sul territorio e il supporto alle imprese italiane nei processi di crescita e internazionalizzazione. Alla cerimonia di apertura ha preso parte il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, nell’ambito delle tappe di avvicinamento alla Conferenza nazionale dell’export 2026 in corso nel capoluogo piemontese. Presenti all’evento il presidente di Simest Vittorio de Pedys e l’amministratore delegato Regina Corradini D’Arienzo, insieme al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, alla vicesindaca di Torino Michela Favara e a rappresentanti del mondo istituzionale, confindustriale e imprenditoriale.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Simest, inaugurato a Torino il nuovo ufficio alla presenza di Tajani

Italia, Al via a Torino la prima tappa di “Obiettivo export”, 29 aprile 2026

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