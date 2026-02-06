Colleferro Inaugurato questa mattina il nuovo reparto di Oncologia dell’ospedale Parodi Delfino alla presenza del Presidente Rocca

6 feb 2026

Questa mattina a Colleferro è stato aperto il nuovo reparto di Oncologia dell’ospedale Parodi Delfino. Alla cerimonia ha partecipato anche il presidente Rocca, che ha tagliato il nastro. La struttura, più moderna e spaziosa, offrirà nuovi servizi ai pazienti e potenziamento delle cure. La comunità locale ha accolto con favore questa novità importante per il territorio.

Sanità, inaugurato l’ampliamento del reparto di Oncologia e il Day Hospital dell’ospedale di Colleferro

Questa mattina, all’ospedale Leopoldo Parodi Delfino di Colleferro, è stato inaugurato l’ampliamento del reparto di Oncologia e del Day Hospital.

Colleferro. La Chirurgia dell’Ospedale “Parodi Delfino” fiore all’occhiello della Sanità del Lazio

