Inzaghi presenta Sampdoria Palermo | Sarà una bella partita in un grande stadio Loro sono in serie positiva ma noi…

Inzaghi presenta Sampdoria Palermo

Questa mattina, Inzaghi ha presentato la sfida tra Sampdoria e Palermo, dicendo che sarà una bella partita in uno stadio importante. Ha sottolineato che i rosanero sono in serie positiva, mentre la sua squadra deve ancora trovare la giusta compattezza. La partita si preannuncia interessante, con entrambe le squadre che vogliono i tre punti per migliorare la classifica.

