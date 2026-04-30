Simbolotto i numeri vincenti di oggi | Mano Rondine e Festa

Oggi sono stati annunciati i numeri vincenti del Simbolotto, estratti martedì 28 aprile 2026. Le figure estratte sono la Mano, la Rondine e la Festa, associate ai numeri 5, 45, 4, 44 e 20. Il gioco si svolge sulla ruota di Genova e a partire da maggio passerà sulla ruota di Milano. Non sono state fornite ulteriori informazioni sui risultati o sulle modalità di estrazione.

?? Cosa sapere Simbolotto estrae i numeri 5, 45, 4, 44 e 20 martedì 28 aprile 2026. Il gioco su ruota di Genova prevede il passaggio alla ruota di Milano a maggio. I simboli estratti martedì 28 aprile 2026 alle ore 20:00 per il concorso Simbolotto vedono protagonisti i numeri 5, 45, 4, 44 e 20, con le rispettive associazioni di Mano, Rondine, Maiale, Prigione e Festa. L'estrazione del consueto appuntamento legato al Lotto si è svolta in serata, confermando la dinamicità del gioco che per l'intero .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Simbolotto, i numeri vincenti di oggi: Mano, Rondine e Festa Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Giovedì 23 Aprile 2026 Notizie correlate Simbolotto a Genova: ecco i 5 numeri e i simboli vincentiL’estrazione del Simbolotto prevista per la serata di venerdì 10 aprile 2026 ha consegnato i suoi numeri vincenti, legati alla ruota di Genova. Estrazioni del Lotto: i numeri vincenti di oggi 27 febbraioEstrazioni del Lotto, ecco i numeri vincenti del 10eLotto di venerdì 27 febbraio 2026BARI 01 31 24 71 49 CAGLIARI 56 23 44 84 39 FIRENZE 46 77 10 65... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi: i numeri vincenti di martedì 21 aprile 2026; Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto del 28 aprile 2026: i numeri vincenti; ?Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 21 aprile 2026: numeri vincenti, quote e montepremi; Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di giovedì 23 aprile 2026: tutti i numeri vincenti. SIMBOLOTTO, LOTTO: I NUMERI VINCENTI | Estrazione di oggi, martedì 28 aprile 2026Estrazione Simbolotto, Lotto di martedì 28 aprile 2026. I numeri e i simboli vincenti del concorso di oggi, regole e premi ... ilsussidiario.net SIMBOLOTTO, LOTTO: I NUMERI VINCENTI | Estrazione di oggi, lunedì 27 aprile 2026Simbolotto, estrazione numeri e simboli vincenti di oggi, lunedì 27 aprile 2026, dopo il Lotto. La nuova cinquina fortunata, regole e premi ... ilsussidiario.net Estrazione Lotto n. 68 di martedì 28 aprile 2026 #LOTTO #Simbolotto #LeoBar_Sulbiate - facebook.com facebook