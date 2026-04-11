Simbolotto a Genova | ecco i 5 numeri e i simboli vincenti

Nella serata di venerdì 10 aprile 2026 si è svolta l’estrazione del Simbolotto sulla ruota di Genova. Sono stati annunciati cinque numeri e simboli vincenti, che hanno fatto riferimento alla città ligure. I risultati sono stati pubblicati subito dopo l’estrazione, rendendo noti i numeri estratti per questa sessione specifica.

L’estrazione del Simbolotto prevista per la serata di venerdì 10 aprile 2026 ha consegnato i suoi numeri vincenti, legati alla ruota di Genova. Il sorteggio, avvenuto alle ore 20:00, ha l’uscita della combinazione composta dai numeri 19, 4, 24, 28 e 21, associati rispettivamente ai simboli Risata, Maiale, Pizza, Ombrello e Lupo. I numeri e i segni estratti nella serata di venerdì. Il meccanismo del gioco, che si intreccia direttamente con le estrazioni del Lotto, ha rivelato i suoi esiti per la giornata odierna. I cinque simboli che compongono la vincita di questo 10 aprile sono Risata (19), Maiale (4), Pizza (24), Ombrello (28) e Lupo (21).... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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