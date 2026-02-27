Estrazioni del Lotto | i numeri vincenti di oggi 27 febbraio

Oggi, venerdì 27 febbraio 2026, sono stati estratti i numeri vincenti del 10eLotto in diverse città italiane. A Bari sono stati estratti i numeri 01, 31, 24, 71 e 49. A Cagliari sono usciti 56, 23, 44, 84 e 39. A Firenze sono stati scelti 46, 77, 10, 65 e 07. A Genova, 31, 82, 33, 84 e 64. A Milano, i numeri sono 58, 41, 28, 82 e 18. A Napoli sono stati estratti 05

Estrazioni del Lotto, ecco i numeri vincenti del 10eLotto di venerdì 27 febbraio 2026BARI 01 31 24 71 49 CAGLIARI 56 23 44 84 39 FIRENZE 46 77 10 65 07 GENOVA 31 82 33 84 64 MILANO 58 41 28 82 18 NAPOLI 05 14 52 62 57 PALERMO 82 31 08 38 39 ROMA 87 22 76 82 19 TORINO 36 50 62 61 84 VENEZIA 21 20.