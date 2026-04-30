Silvia Vecchini presenta Se tutte insieme nuova raccolta di poesie di madri figlie sorelle illustrate da Sualzo

Giovedì 30 aprile ad Arezzo si terrà la presentazione del libro «Se tutte insieme», una raccolta di poesie scritte da madri, figlie e sorelle. L’evento si svolgerà alle 18 presso un luogo pubblico della città. La pubblicazione, uscita a marzo per l’editore Bompiani, è accompagnata da illustrazioni di Sualzo. Silvia Vecchini sarà presente per parlare del suo lavoro e delle tematiche affrontate nel volume.

Arezzo, 30 aprile 2026 – Giovedì 30 Aprile, alle ore 18, tornerà ad Arezzo Silvia Vecchini per presentare Se tutte insieme, nuova raccolta di poesie di madri, figlie, sorelle illustrate da Sualzo e uscita a marzo per Bompiani. Un appuntamento organizzato da Pronto Donna alla libreria La Casa sull’albero. Che cosa accadrebbe - si chiede l’autrice - se le donne, tutte insieme, decidessero di fermarsi? A volte distrattamente ce lo chiediamoeppure nessuno vuole saperecosa accadrebbe se un giorno le donne tutte insieme smettessero di riempire i carrelli della spesa di coltivare mondare tagliareimpastare cuocere imboccarese di colpo tutte smettessero di lavarevisi corpi piatti scale pavimenti vestiti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Silvia Vecchini presenta «Se tutte insieme», nuova raccolta di poesie di madri, figlie, sorelle illustrate da Sualzo Notizie correlate Mannaggia, Indigo e le poesie di Silvia Vecchini: la presentazione da non perdereTornano gli appuntamenti organizzati dalla libreia Mannaggia e da Indigo Art Gallery & Café. Marco Pelliccioli presenta la sua ultima raccolta di poesie a VeneziaMartedì 28 aprile, alle ore 18, presso lo SpazioEventi della Libreria Toletta di Venezia, il poeta Marco Pelliccioli presenterà la sua ultima... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Silvia Vecchini presenta Se tutte insieme, nuova raccolta di poesie di madri, figlie, sorelle illustrate da Sualzo; Se tutte insieme, a Perugia le poesie di Vecchini sull’universo delle donne -; Reggio Emilia - Martina Recchiuti; Zerodiciannove 2026. Silvia Vecchini presenta «Se tutte insieme», nuova raccolta di poesie di madri, figlie, sorelle illustrate da SualzoArezzo, 30 aprile 2026 – Giovedì 30 Aprile, alle ore 18, tornerà ad Arezzo Silvia Vecchini per presentare Se tutte insieme, nuova raccolta di poesie di madri, figlie, sorelle illustrate da Sualzo e ... lanazione.it Silvia Vecchini: Se tutte insieme, poesie di donne per l'8 marzoSilvia Vecchini ha recentemente dato alle stampe per Bompiani la raccolta poetica Se tutte insieme. Poesie di madri, figlie, sorelle. Il volume, di 112 pagine, è stato presentato in libreria in ... it.blastingnews.com "Se tutte insieme. Poesie di madri, figlie e sorelle" Silvia Vecchini in dialogo con Ilaria Gradassi Giovedì 30 aprile, ore 18.00, in libreria, una presentazione speciale per adulti realizzata grazie a Pronto Donna Regione Toscana e Bompiani "Se tutte insieme" no - facebook.com facebook