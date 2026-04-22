Mannaggia Indigo e le poesie di Silvia Vecchini | la presentazione da non perdere

Giovedì 23 aprile alle 19, si terrà un evento presso una libreria locale in collaborazione con un art gallery e caffè. Durante l’appuntamento sarà presentata la raccolta di poesie di un’autrice nota, con una lettura pubblica delle sue opere. L’evento rappresenta una occasione per incontrare l’autrice e ascoltare le sue poesie dal vivo. La partecipazione è rivolta a chi desidera scoprire nuove voci letterarie in un contesto informale.

Tornano gli appuntamenti organizzati dalla libreia Mannaggia e da Indigo Art Gallery & Café. Giovedì 23 aprile, alle 19.30 da Indigo, appuntamento con Silvia Vecchini e la sua ultima raccolta, “Se tutte insieme”. L'autrice dialogherà con Rosella De Leonibus. “Se tutte insieme. Poesie di madri.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Anguillara Sabazia, in biblioteca la presentazione di “Poesie” di Francesco Giro“Poesie” si presenta come una raccolta dal respiro ampio, capace di attraversare temi che richiamano le vicende umane e sociali Anguillara, 20... Cultura: Nanni (Misto), domani presentazione raccolta poesie a Palazzo ValentiniIl libro L’irregolare geometria delle tegole è una raccolta di poesie che affronta una vasta gamma di tematiche, spaziando da riflessioni più intime... Tutti gli aggiornamenti Silvia Vecchini: Se tutte insieme, poesie di donne per l'8 marzoSilvia Vecchini ha recentemente dato alle stampe per Bompiani la raccolta poetica Se tutte insieme. Poesie di madri, figlie, sorelle. Il volume, di 112 pagine, è stato presentato in libreria in ... it.blastingnews.com Laboratorio di scrittura con Silvia Vecchini’Dentro ogni casa passare’. Questo il titolo del workshop di scrittura con l’ autrice Silvia Vecchini che si terrà il domani e domenica a Porretta Terme. Silvia Vecchini, nata a Perugia, ha scritto ... ilrestodelcarlino.it