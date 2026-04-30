Silvi il sindaco onora i dipendenti | targa ai neo pensionati

Il sindaco di Silvi ha consegnato due targhe di benemerenza ai dipendenti recentemente pensionati, Anna Pia Amelii e Rocco Di Biagio. L’evento si è svolto in municipio, alla presenza di alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale. La cerimonia ha visto il riconoscimento formale del loro servizio e dedizione al lavoro svolto nel corso degli anni. Le targhe sono state consegnate come segno di gratitudine per il contributo offerto alla comunità.

? Cosa sapere Il sindaco di Silvi Andrea Scordella consegna targhe di benemerenza ad Anna Pia Amelii e Rocco Di Biagio.. Il riconoscimento celebra il servizio prestato dai due dipendenti comunali presso gli uffici di Silvi.. Il sindaco di Silvi, Andrea Scordella, ha consegnato ufficialmente una targa di benemerenza ad Anna Pia Amelii e Rocco Di Biagio per celebrare il loro recente congedo dal servizio presso l’amministrazione comunale. L’evento segna la conclusione di un lungo percorso professionale vissuto all’interno degli uffici del Comune, dove i due dipendenti hanno messo a disposizione le proprie competenze per il bene della cittadinanza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Silvi, il sindaco onora i dipendenti: targa ai neo pensionati Notizie correlate Calosso onora il sindaco Chicco: targa e musica per un leader amatoLa comunità di Calosso si è riunita nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale per onorare la memoria di Pier Francesco Migliardi, noto tra i... In municipio il saluto ai 48 dipendenti pensionati con l'inizio del 2026Il Comune di Modena, come da tradizione, ha ricevuto e ringraziato, a nome della comunità, i dipendenti comunali che nel corso del 2025 sono andati... Aggiornamenti e contenuti dedicati SILVI, SCONTRO POLITICO DOPO LA REVOCA DELLE DELEGHE: TANCREDI ATTACCA IL SINDACOA Silvi si accende il confronto politico dopo la revoca delle deleghe al presidente del Consiglio comunale, Fabrizio Valloscura. Un gesto che viene definito scomposto dal coordinatore regionale di N ... certastampa.it Frana Silvi, il sindaco Scordella contro i contestatori, 'clima d'odio'Non c'è solo il rumore della terra che scivola a scuotere Silvi Paese: al momento, secondo i geologi, la situazione sembra stabilizzata, ma il 'processo' di piazza sulla prevenzione è appena iniziato. ansa.it