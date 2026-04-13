Calosso onora il sindaco Chicco | targa e musica per un leader amato

A Calosso, la comunità si è radunata nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale per rendere omaggio a Pier Francesco Migliardi, conosciuto come Chicco, scomparso a maggio. Durante l'incontro è stata scoperta una targa in suo ricordo e sono state eseguite musiche dal vivo. La cerimonia ha coinvolto i presenti in un momento di riconoscimento per il ruolo del defunto nella vita locale.

La comunità di Calosso si è riunita nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale per onorare la memoria di Pier Francesco Migliardi, noto tra i cittadini come Chicco, scomparso lo scorso maggio. La cerimonia ha l’inaugurazione di una targa commemorativa nel cuore istituzionale del comune, con la partecipazione di autorità locali e familiari. Il tributo istituzionale al primo cittadino scomparso. L’amministrazione locale ha voluto dare un segno tangibile alla memoria del sindaco, sottolineando il valore del servizio prestato alla collettività. La targa, collocata proprio all’interno della sede del municipio, descrive il defunto come un leader capace di guidare la comunità con lungimiranza, saggezza e un profondo legame con il territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calosso onora il sindaco Chicco: targa e musica per un leader amato Ferrara onora le 1000 vittime dei bombardamenti con targa marmoreaFerrara ricorda le vittime dei bombardamenti con una targa marmorea Ferrara ha inaugurato una targa marmorea presso la chiesa di San Paolo per... Napoli onora Aldo Giuffrè: la targa che riporta in vita un mitoVia del Sole 6, nel cuore pulsante di San Lorenzo, ospita oggi una nuova testimonianza marmorea della cultura partenopea.