In municipio il saluto ai 48 dipendenti pensionati con l' inizio del 2026

Questa mattina, nel municipio di Modena, il sindaco ha salutato e ringraziato ufficialmente i 48 dipendenti comunali andati in pensione nel 2025. Un momento di riconoscenza per chi ha dedicato anni di lavoro al servizio della città.

Il Comune di Modena, come da tradizione, ha ricevuto e ringraziato, a nome della comunità, i dipendenti comunali che nel corso del 2025 sono andati in pensione. L'incontro si è svolto nella sala del Consiglio comunale, in occasione della seduta di lunedì 9 febbraio, in presenza del sindaco.

