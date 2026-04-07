Editoria Stefano Valore | alleanza strategica tra gruppo Silicondev Agenzia Dire e quotidiano L' identità

Un'alleanza strategica si sta formando tra il gruppo Silicondev, l'Agenzia Dire e il quotidiano L'Identità. L'editore dell'agenzia Dire ha confermato il suo interesse nei confronti di quest'ultimo, che è gestito dalla cooperativa dei Giornalisti europei. La notizia riguarda quindi una possibile collaborazione tra le tre realtà nel settore dell'editoria e dell'informazione.

L’editore dell’agenzia Dire, Stefano Valore, conferma il suo interesse al quotidiano L’Identità, gestito dalla cooperativa dei Giornalisti europei. “La forte novità editoriale di questa alleanza- afferma Valore- è rappresentata dalla sinergia strategica tra il gruppo Silicondev, la tipografia industriale Arti grafiche Roma e i servizi giornalistici dell’agenzia Dire per potenziare e arricchire l'informazione del quotidiano L’Identità. A conferma del nostro impegno a garantire elevati standard qualitativi, continuità editoriale e valorizzazione del patrimonio informativo” conclude Valore. Confessioni sulla pista da ballo. Così Madonna reinventa la dance music 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Editoria, Stefano Valore: alleanza strategica tra gruppo Silicondev, Agenzia Dire e quotidiano L'identità Vi racconto la nuova alleanza strategica tra Australia-Ue. L’intervento dell’amb. CowleyC’è un vecchio detto che recita: nella vita, tutto ciò che è nuovo è meglio, tranne gli amici. Sanità di prossimità e innovazione digitale: alleanza strategica tra ASL Benevento e Croce Rossa ItalianaUn passo concreto verso una sanità più vicina ai cittadini, più accessibile e sempre più digitale. Messa in sicurezza l’agenzia Dire, Stefano Valore, investe sul quotidiano L’IdentitàStefano Valore, editore attraverso Silicondev dell’agenzia Dire, ha messo gli occhi sul quotidiano L’Identità, gestito dalla cooperativa SCGE. L’acquisto mesi fa della tipografia industriale Arti Graf ... msn.com Il Gruppo SiliconDev di Stefano Valore acquisisce Arti Grafiche RomaIl Gruppo SiliconDev dell'imprenditore romano Stefano Valore, editore dell'agenzia Dire, annuncia l'acquisizione di Arti Grafiche Roma (Agr), storica tipografia industriale che opera nel settore da ... romatoday.it