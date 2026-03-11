Genna guida Unione | Ala Corporation e 350 milioni di export

Il Consiglio Generale di Unione Industriali Napoli ha nominato Vittorio Genna come nuovo presidente. Genna è a capo di Ala Corporation, un’azienda coinvolta in attività di esportazione. La società ha raggiunto un volume di esportazioni pari a 350 milioni di euro. La nomina è stata ufficializzata durante l’ultima riunione del consiglio.

Il Consiglio Generale di Unione Industriali Napoli ha conferito la carica di presidente a Vittorio Genna, imprenditore alla guida di Ala Corporation. La scelta è avvenuta con 50 voti favorevoli su un totale di 79 votanti presenti all'assemblea. Questa nomina segna un momento cruciale per il tessuto industriale campano, affidando la guida dell'associazione a una figura già attiva come vicepresidente e portavoce dei settori strategici come logistica e trasporti. Il percorso verso l'ufficializzazione della presidenza prevede ancora l'approvazione finale da parte dell'Assemblea dei soci. Un profilo tecnico al comando del distretto industriale. L'ascesa di Genna non è casuale ma rispecchia la necessità di competenze specifiche per gestire le sfide moderne del territorio.