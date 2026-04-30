Sile tra relitti e archeologia | workshop per ridare vita al fiume

Tra il 23 giugno e il 23 luglio 2026, si terrà un workshop paesaggistico tra Casier e Silea, organizzato dalla Fondazione Benetton. L'evento coinvolgerà professionisti e studenti di architettura, paesaggismo e archeologia, e si svolgerà in un’area ricca di relitti e ritrovamenti archeologici lungo il fiume Sile. L'obiettivo è studiare e proporre interventi per riqualificare il tratto fluviale e valorizzarne il patrimonio storico.

? Cosa sapere La Fondazione Benetton organizza un workshop paesaggistico tra Casier e Silea dal 23 giugno 2026.. Il progetto studia il rapporto tra archeologia fluviale e nuovi ecosistemi nel tratto del Sile.. Entro le ore 12 di lunedì 25 maggio 2026 i candidati interessati dovranno inviare la propria domanda via email all’indirizzo [email protected] per partecipare al workshop di progettazione del paesaggio organizzato dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche. L’iniziativa accademica e professionale si concentrerà su un tratto specifico del fiume Sile, situato a valle della città di Treviso tra i comuni di Casier e Silea. Il progetto punta...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sile, tra relitti e archeologia: workshop per ridare vita al fiume Notizie correlate 15 marzo: pulizia fiume Sile, Molino Rachello in azioneIl 15 marzo alle ore 9:00, il Parco dell’Isola di Musestre diventerà il fulcro di un’iniziativa per la pulizia del fiume Sile. Vivi il Parco del fiume Sile, una piacevole navigazione nella "piccola foresta amazzonica""Vivi il Parco del fiume Sile, scrigno di biodiversità" è un invito a lasciarsi sorprendere da uno degli ambienti naturali più suggestivi del Veneto. Contenuti di approfondimento Ambiente: i relitti delle navi della prima e della seconda guerra mondiale sono bombe a orologeriaColpì una mina e affondò al largo dell'isola di Saaremaa. La maggior parte dei 400 membri dell'equipaggio sopravvisse, ma 11 affondarono con l'incrociatore. A circa 100 metri di profondità, il sito ... it.euronews.com Ventimila leghe sotto i mari: così i relitti delle navi scrivono la storia della baia di GibilterraUn team dell’Università di Cadice ha individuato 134 reperti archeologici: imbarcazioni puniche, fenicie, romane, britanniche, spagnole, veneziane e olandesi. repubblica.it