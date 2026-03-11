15 marzo | pulizia fiume Sile Molino Rachello in azione

Il 15 marzo alle ore 9:00, il Parco dell’Isola di Musestre ospiterà una giornata dedicata alla pulizia del fiume Sile. Un gruppo di volontari si riunirà per rimuovere rifiuti e detriti lungo le sponde e nelle acque del corso d’acqua. L’evento coinvolge diverse persone interessate a mantenere pulito e vivo l’ambiente naturale del territorio.

Il 15 marzo alle ore 9:00, il Parco dell'Isola di Musestre diventerà il fulcro di un'iniziativa per la pulizia del fiume Sile. L'appuntamento Rispettiamo l'ambiente vedrà al lavoro Molino Rachello insieme a cittadini e istituzioni locali. L'evento, promosso dal Comitato Provinciale di FIPSAS in collaborazione con l'A.S.D. Carpfishing Biancade, mira alla raccolta dei rifiuti abbandonati lungo gli argini fluviali. La partecipazione è aperta a tutta la cittadinanza, previa iscrizione sul sito ufficiale della federazione. Un impegno concreto nel cuore della provincia. Molino Rachello conferma la sua presenza attiva nella salvaguardia del territorio trevigiano, posizionandosi come attore chiave nella tutela ambientale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 15 marzo: pulizia fiume Sile, Molino Rachello in azione