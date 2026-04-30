Rai lettera di richiamo a Sigfrido Ranucci dopo le assurde accuse al ministro Nordio a Cartabianca

La Rai ha inviato una lettera di richiamo a un giornalista dopo le dichiarazioni fatte durante una trasmissione televisiva. Secondo quanto riportato, il provvedimento è stato adottato in seguito alle accuse rivolte a un ministro durante il programma. L'azienda ha motivato la decisione evidenziando la necessità di rispettare le linee guida editoriali e il corretto svolgimento delle puntate. La questione ha attirato l'attenzione sui limiti dell’espressione in ambito giornalistico.

A quanto apprende l’Adnkronos, la Rai ha inviato una lettera di richiamo al giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione ‘Report’ su Raitre, a seguito della sua presenza nel programma di Rete4 ‘E’ sempre Cartabianca’ di Bianca Berlinguer, dove il giornalista, invitato per presentare il suo libro, ha anticipato alcune rivelazioni legate al ministro della Giustizia Carlo Nordio, sulla vicenda della grazia a Nicole Minetti. Le accuse a Nordio: “Era in Uruguay da Cipriani”. Durante la puntata di ‘E’ sempre Cartabianca’, andata in onda martedì 28 aprile, in prima serata su Rete4, Sigfrido Ranucci ha affermato in diretta: “ Una fonte ci ha detto di aver visto il ministro Carlo Nordio nel ranch di Cipriani in Uruguay”, riferendosi a una delle proprietà in Sudamerica di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Rai, lettera di richiamo a Sigfrido Ranucci dopo le assurde accuse al ministro Nordio a Cartabianca Notizie correlate La Rai invia un richiamo a Ranucci dopo le dichiarazioni su Nordio a Cartabianca: “Stop alla tutela legale”La Rai ha inviato a Sigfrido Ranucci una lettera di richiamo per le dichiarazioni sul ministro della Giustizia Carlo Nordio, contenute nell'ultima... Rai, lettera di richiamo a Ranucci per le dichiarazioni su NordioLa Rai ha inviato a Sigfrido Ranucci - a quanto apprende l'ANSA - una lettera di richiamo per le dichiarazioni rese dal giornalista nell'ultima... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Meloni e sdegno: furia contro Mediaset per le accuse a Nordio. Lo spettro del sabotaggio dei Berlusconi. La Rai richiama Ranucci; A Mediaset con Ranucci l’otto settembre della ragione. La Rai invia un richiamo a Ranucci dopo le dichiarazioni su Nordio a Cartabianca: Stop alla tutela legaleLa Rai ha inviato a Sigfrido Ranucci una lettera di richiamo per le dichiarazioni sul ministro della Giustizia Carlo Nordio, contenute nell'ultima puntata ... fanpage.it Lettera di richiamo della Rai a Sigfrido Ranucci dopo le dichiarazioni su Nordio su Rete4L'azienda sostiene che il conduttore di Report fosse autorizzato esclusivamente a presentare il suo libro e non a partecipare a discussioni di ... huffingtonpost.it Rai, lettera di richiamo a Sigfrido Ranucci dopo le assurde accuse al ministro Nordio a Cartabianca- - facebook.com facebook Augusta Montaruli attacca Sigfrido Ranucci. La parlamentare meloniana, diventata nota per il suo “bau bau” in TV, chiede alla RAI di prendere provvedimenti contro il conduttore di Report, colpevole di aver indagato sui rapporti tra il ministro Carlo Nordio e la x.com