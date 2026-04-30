sigfrido ranucci che studi ha fatto

Sigfrido Ranucci è conduttore, giornalista e autore televisivo, noto principalmente per il suo ruolo nel programma Report, che conduce da diversi anni. È stato oggetto di interesse anche per il suo percorso di studi, anche se i dettagli specifici di questa parte della sua formazione non sono ampiamente divulgati. Ranucci ha conquistato notorietà grazie al suo lavoro di inchiesta e approfondimento giornalistico.

Conduttore, giornalista e autore tv, Sigfrido Ranucci è legato ormai da anni al programma cult Report. In Rai sin dagli anni Novanta, è diventato un volto tv molto conosciuto. Pochi però sanno quali studi ha fatto. Che studi ha fatto Sifrido Ranucci. Classe 1961, Sigfrido Ranucci è nato a Roma, dove ha frequentato le scuole medie e superiori. All’Università è stato studente della Facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza dove ha conseguito la laurea. Dopo la laurea Ranucci ha iniziato un percorso per diventare giornalista professionista, approdando in Rai nel 1990. Prima ha lavorato come inviato per alcune rubriche del Tg 3, poi è entrato nella redazione di RaiNews 24, firmando numerose inchieste fra cui quelle legate alla mafia e al traffico illecito di rifiuti.🔗 Leggi su Dilei.it

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Chi sono i “padroni” con Sigfrido Ranucci | Pulp Podcast #53

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