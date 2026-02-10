Cosa c'è nelle chat tra Maria Rosaria Boccia e Sigfrido Ranucci che Massimo Giletti ha mostrato in TV

Massimo Giletti ha mostrato in TV alcune chat tra Sigfrido Ranucci e Maria Rosaria Boccia. Nei messaggi, si parla di accuse e di un presunto giro gay che Ranucci avrebbe detto appartenere a Giletti. La vicenda sta facendo discutere e crea tensione tra i protagonisti.

Il contenuto delle chat presumibilmente intercorse tra Sigfrido Ranucci e Maria Rosaria Boccia. Massimo Giletti a Lo stato delle cose: "Ranucci sostiene che io appartenga a un giro gay. Delusione umana profonda".🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Sigfrido Ranucci Giletti in tv: ecco le chat tra Maria Rosaria Boccia e Sigfrido Ranucci Questa mattina si sono diffuse in rete alcune chat tra Maria Rosaria Boccia e Sigfrido Ranucci, dopo che l’imprenditrice è finita sotto accusa per stalking e lesioni. Giletti attacca Ranucci: ecco le chat con Maria Rosaria Boccia sulla "lobby gay" Giletti torna a criticare Ranucci, questa volta portando alla luce alcune chat con Maria Rosaria Boccia. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Sigfrido Ranucci Argomenti discussi: Che cosa c’è nella nuova stretta del governo sulla sicurezza; Il pacchetto sicurezza in Cdm: ecco cosa c'è nelle bozze finali; Tatuaggi e cancro: cosa sappiamo; Fragili di fronte alla catastrofe: cosa c’è nelle lettere di Zweig e Roth. Cosa c’è nella borsa degli italiani? Sette su 10 non possono fare a meno delle caramellePer gran parte degli italiani le caramelle rappresentano qualcosa di buono da portare sempre con sé: per più della metà degli intervistati (55%) sono il comfort food preferito ... corriere.it Fragili di fronte alla catastrofe: cosa c’è nelle lettere di Zweig e RothOmbre folli (Adelphi 2026) raccoglie le lettere che si sono scambiati i due grandi scrittori tra il 1927 e il 1938. Dentro non ci si trova una lucida analisi dell’imminente tragedia del nazismo, quant ... editorialedomani.it Salvo Sottile. . Giletti contro Ranucci a proposito dei suoi messaggi con Maria Rosaria Boccia. “Mi hai mentito”. #farwest - facebook.com facebook Maria Rosaria Boccia rinviata a giudizio per il caso Sangiuliano x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.