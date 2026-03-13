La Libreria Ghibellina ha organizzato un doppio evento con Sigfrido Ranucci al Lumiere Pisa

La Libreria Ghibellina ha annunciato due eventi con Sigfrido Ranucci al Lumiere Pisa. Il primo si è svolto alle 21:00 e ha registrato il tutto esaurito. Successivamente, è stato organizzato un secondo incontro alle 16:00, con il giornalista di Report che discuterà con Daniela Gianelli. Entrambi gli appuntamenti sono stati promossi nel rispetto del calendario stabilito.

Dopo il sold out delle ore 21:00 la Libreria Ghibellina ha organizzato un ulteriore incontro per le ore 16:00 in cui il giornalista di Report dialogherà con Daniela Gianelli.Per poter partecipare è necessaria la prenotazione su Eventbrite: potete accedervi dalla pagina Facebook della Libreria Ghibellina o del Cinema Lumiere.