A Camaiore, il calciatore ha esordito come titolare in una partita ufficiale, segnando una tappa importante nella sua carriera. Dopo un periodo senza scendere in campo, ha descritto l’esperienza come molto emozionante. La squadra è stata definita un gruppo compatto e professionale, mentre il giocatore ha espresso soddisfazione per il momento personale e per il percorso intrapreso.

A Camaiore ha vestito la sua prima maglia titolare. "E’ stata un’emozione forte, dopo tanto che non giocavo" dice Paolo Schettini (nella foto). Come è andata? "Dopo aver lavorato tanto, prima dietro le quinte, poi con i ragazzi, ero pronto (al Trastevere ha rimediato un grave infortunio ndr). Sono contentissimo, per la mia prova e ovviamente per il risultato. La prestazione è stata ottima: abbiamo avuto giusto cinque minuti di distrazione, ma ci siamo ripresi bene. Arriviamo quindi alla partita con il Trestina nel migliore dei modi". Che gara sarà con gli umbri? "Loro arriveranno con la serenità di aver ‘finito’ il campionato, ma quando una squadra scende in campo al Franchi ha sempre uno stimolo in più, un motivo in più per giocarsela.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Siena, la soddisfazione di Schettini: "Noi gruppo unito e professionale"

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