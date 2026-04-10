Lipari | sofferenza e poi soddisfazione | Venire a Siena è stata la scelta giusta

Mirco Lipari, dopo un periodo di sofferenza, ha dichiarato di aver trovato la soddisfazione nel tornare a Siena, ritenendo la sua scelta quella giusta. L’arrivo di Gill Voria ha rappresentato un punto di svolta per la squadra, con l’attaccante che ha totalizzato dieci reti e tre assist dall’inizio della stagione, contribuendo in modo determinante nelle ultime nove giornate con sette reti e due assist.

Aveva soltanto bisogno che qualcuno gli togliesse le catene, Mirco Lipari. E’ arrivato Gill Voria. L’attaccante è diventato il simbolo della rinascita bianconera: dieci reti (più tre assist) segnate, sette (due assist) nelle ultime nove giornate. La Robur è a tre passi dal secondo posto. Cosa significano questi 10 gol? "Portano tanta felicità. Mi hanno confermato, e non l’ho mai dubitato, che la scelta Siena sia stata quella giusta". Hanno il sapore della rivincita? "Prima le cose non sono andate, adesso sto vivendo un bel momento. Diciamo così". Dell’affermazione sì, però. "Io sono questo". Testa e qualità: servono entrambe. "La testa vale al 90 per cento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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