Dopo la partita tra Verona e Milan, Matteo Gabbia ha dichiarato che l’obiettivo principale era ottenere la vittoria. Il difensore ha sottolineato l'importanza di Allegri nel percorso della squadra, definendolo un elemento fondamentale. Le sue parole sono state rilasciate durante un collegamento con 'Sky Sport', in seguito alla sfida terminata con il risultato favorevole ai rossoneri.

Matteo Gabbia, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Bentegodi' di Verona. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla vittoria di oggi e sulla coincidenza riguardo le sconfitte senza lui in campo: "Sicuramente sono una coincidenza le sconfitte senza di me. La partita di oggi non era facile, poi sul campo sono sempre tosto. Oggi era importante tornare alla vittoria, prendersi i tre punti e di questo dobbiamo essere felici". E poi sui complimenti fatti da Massimiliano Allegri: "Le cose che ho detto l'altro giorno le ribadisco: Allegri è fondamentale per noi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, la soddisfazione di Gabbia: “Oggi contava la vittoria. Allegri è fondamentale per noi”

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