Sicurezza sul lavoro | premiati i lavoratori ideali tra rischi e dati

Venerdì primo maggio a Pescara si tiene la 25esima edizione di un premio dedicato ai lavoratori ideali, che riconosce l’impegno in ambito di sicurezza sul lavoro. La cerimonia si svolge nella sala Tinozzi. Negli ultimi anni, i dati ufficiali indicano una diminuzione dei decessi legati agli incidenti sul lavoro, ma allo stesso tempo si riscontra un aumento degli infortuni nelle aziende locali.

? Cosa sapere Venerdì primo maggio a Pescara la sala Tinozzi ospita la 25esima edizione del premio.. I dati mostrano calo della mortalità ma aumento degli infortuni nelle realtà produttive locali.. Venerdì primo maggio, alle ore 10:30, la sala Domenico Tinozzi ospiterà la cerimonia per la 25esima edizione del premio Il Lavoratore Ideale, un riconoscimento che celebra chi ha dimostrato particolare dedizione e sacrificio professionale nel complesso scenario internazionale attuale. L’evento, promosso dall’agenzia Promozione Spettacoli di Montesilvano insieme al periodico Cronache abruzzesi con il patrocinio della Provincia di Pescara, si preannuncia come un momento di riflessione profonda sulla sicurezza nelle realtà produttive locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

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