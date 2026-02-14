Sicurezza stradale a Sassuolo sei nuovi attraversamenti pedonali luminosi

A Sassuolo sono stati installati sei nuovi attraversamenti pedonali luminosi dopo l’incidente che un anno fa ha coinvolto un ragazzo di 15 anni. L’incidente ha lasciato un segno forte tra i residenti, che ora chiedono più sicurezza nelle zone di passaggio. Le nuove installazioni mirano a evitare che simili episodi si ripetano, rendendo le strade più visibili e sicure per pedoni e automobilisti.

Installati nei punti più critici della città. Il sindaco Mesini: “Quello che purtroppo è accaduto un anno fa non vogliamo si ripeta mai più. L’investimento di un ragazzo di 15 anni ha colpito profondamente tutta la nostra comunità" "Quello che purtroppo è accaduto un anno fa non vogliamo si ripeta mai più. L’investimento di un ragazzo di 15 anni ha colpito profondamente tutta la nostra comunità. Anche nel confronto con i suoi genitori ci eravamo assunti un impegno preciso: migliorare in modo concreto la sicurezza degli attraversamenti pedonali, soprattutto nei punti più critici della città". Gli interventi, completati alla fine di dicembre, sono entrati in funzione dall’inizio di quest’anno.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Sono in corso interventi di riqualificazione degli attraversamenti pedonali e lavori di messa in sicurezza dell’incrocio su via Comacchio, all’altezza di via Valle Zavalea e via Val Trebba.

Questa mattina sono iniziati i lavori su 60 attraversamenti pedonali a Bergamo.

