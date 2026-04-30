Sicurezza scuole al via la maxi-gara Consip per l’adeguamento antincendio
È stata avviata una gara pubblica da parte di Consip per affidare i lavori di progettazione necessari all’adeguamento antincendio di diverse scuole pubbliche. La procedura, che coinvolge vari istituti, mira a migliorare gli standard di sicurezza all’interno degli edifici scolastici. La gara rappresenta il primo step di un intervento più ampio volto a garantire ambienti più sicuri per studenti e personale docente.
È stata pubblicata la prima gara Consip dedicata ai servizi di progettazione per l’adeguamento antincendio degli istituti scolastici, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la sicurezza nelle scuole pubbliche. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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