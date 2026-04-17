Proroga al 2027 per l’adeguamento antincendio nelle scuole | Consip indica gli strumenti Nota

Il termine per l’adeguamento antincendio delle scuole è stato prorogato fino al 31 dicembre 2027. La nota ufficiale diffusa da Consip indica gli strumenti necessari per rispettare questa scadenza. La proroga riguarda gli edifici scolastici che devono adeguarsi alle norme di sicurezza antincendio. La decisione è stata comunicata tramite una nota ufficiale senza ulteriori dettagli o motivazioni aggiuntive.

Il termine per l’adeguamento antincendio degli edifici scolastici è stato posticipato al 31 dicembre 2027. La proroga è contenuta nella legge 21 febbraio 2025, n. 15, che ha convertito il decreto-legge 2022024. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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