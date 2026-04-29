Scuole sicure | Consip stanzia 98 milioni per l’antincendio

Consip ha aperto una gara da 98 milioni di euro destinata all’adeguamento antincendio di circa 60.000 scuole in tutta Italia. La procedura riguarda interventi di messa in sicurezza e prevenzione incendi nelle strutture scolastiche, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza degli ambienti di apprendimento. La decisione coinvolge enti pubblici e istituti scolastici, che potranno partecipare alla gara nel prossimo periodo.

? Cosa sapere Consip lancia gara da 98 milioni per adeguamento antincendio in 60mila scuole italiane.. Interventi tecnici su tutto il territorio nazionale entro la scadenza del 31 dicembre 2027.. La Consip ha lanciato il 26 maggio 2026 la prima gara da 98 milioni di euro per i servizi di progettazione necessari all’adeguamento antincendio degli istituti scolastici, con l’obiettivo di proteggere oltre 60mila edifici su tutto il territorio nazionale. Il piano operativo mira a supportare Comuni e Province nel complesso percorso di messa in sicurezza delle strutture educative, un compito che deve giungere a compimento entro la scadenza del 31 dicembre 2027.🔗 Leggi su Ameve.eu

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