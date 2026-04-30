Sicurezza digitale e alleanze | nell’ambasciata di Washington confronto Italia-Usa

L’ambasciata di Washington ha ospitato ieri il secondo incontro tra rappresentanti italiani e statunitensi dedicato alle tecnologie affidabili per le democrazie. L’evento è stato organizzato in collaborazione con il Krach Institute for Tech Diplomacy dell’Università Purdue e la Fondazione Serics. Durante il dialogo sono stati discussi temi legati alla sicurezza digitale e alle alleanze tra i due paesi in ambito tecnologico.

L’Ambasciata d’Italia negli Stati Uniti ha ospitato ieri il secondo “Dialogo Italia-Usa sulle tecnologie affidabili per le democrazie”, organizzato in collaborazione con il Krach Institute for Tech Diplomacy dell’Università Purdue e la Fondazione Serics. Una giornata di lavori dedicata al confronto sulle sfide globali legate all’affidabilità tecnologica e alla sicurezza digitale, che ha riunito alti funzionari italiani e americani insieme a rappresentanti dell’industria e del mondo accademico. Nel suo intervento di apertura, l’ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti, Marco Peronaci, ha osservato che “nessuna democrazia può proteggere il futuro tecnologico da sola: agendo insieme, partner di fiducia possono ridurre i rischi derivanti da pericolose dipendenze, rafforzando le nostre democrazie.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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