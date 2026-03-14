Iran drone contro l’ambasciata Usa a Baghdad | tensione alle stelle tra Washington e Teheran

Nella notte, un drone ha colpito il complesso diplomatico degli Stati Uniti a Baghdad, pochi giorni dopo l’uccisione di due miliziani filo-iraniani. L’attacco si è verificato in un momento di tensione crescente tra Washington e Teheran, con le autorità statunitensi che monitorano attentamente la situazione. Non sono stati segnalati feriti o danni gravi nell’immediato.

Aggiornamenti sul conflitto in Iran. Nella notte, un drone ha colpito il complesso diplomatico degli Stati Uniti a Baghdad dopo poche ore dall’uccisione di due miliziani filo-iraniani. Trump rivendica raid sull’isola di Kharg, l’Iran minaccia di colpire infrastrutture energetiche nella regione Gli aggiornamenti sulconflitto inIrannon sono rassicuranti. Un attacco condroneha colpitol’ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad. A renderlo noto è stato un alto responsabile della sicurezza irachena, mentre un giornalista dell’agenziaAgence France-Presseha riferito di aver visto unacolonna di fumo nerolevarsi dal complesso diplomatico nel cuore della capitale irachena. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Iran, drone contro l’ambasciata Usa a Baghdad: tensione alle stelle tra Washington e Teheran Articoli correlati Baghdad: drone colpisce l’ambasciata USA. Trump: TeheranSabato 14 marzo 2026, alle ore 07:18, il quindicesimo giorno del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran si apre con un colpo diretto... Iran, la guerra in diretta: attacco con drone contro l’ambasciata Usa a Baghdad, Trump: “Li abbiamo completamente sconfitti”Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: cresce la tensione in Medio Oriente dopo un drone contro l’ambasciata americana... Approfondimenti e contenuti su Iran drone contro l'ambasciata Usa a... Temi più discussi: Droni Shahed: l'arma con cui l'Iran tiene in scacco il Medioriente; Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran; ITALIA IN GUERRA? SUL DRONE PARTITO DA SIGONELLA VERSO L’IRAN; Dall'Iran all'Ucraina, il drone low cost che ha cambiato la guerra: la lezione dello Shahed. Iran, la guerra in diretta: attacco con drone contro l’ambasciata Usa a Baghdad, Trump: Li abbiamo completamente sconfittiLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: cresce la tensione in Medio Oriente dopo un drone contro l’ambasciata americana ... fanpage.it Guerra Iran, la diretta: colpita con un drone l'ambasciata Usa a Baghdad. Trump: «Teheran è stata completamente sconfitta»Gli Usa hanno preso di mira la strategica isola iraniana di Kharg, distruggendo esclusivamente i suoi obiettivi militari. Poco prima di salire a bordo dell'Air Force One diretto verso ... leggo.it "Pochi istanti fa, su mia indicazione, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha sferrato uno dei più potenti attacchi aerei nella storia del Medio Oriente, distruggendo completamente ogni obiettivo militare sull'isola di Kharg, il fiore all'occhiello dell'Iran. Le nostr - facebook.com facebook Sbarcati 19 migranti dall’Iran in guerra. Un gruppo di 19 iraniani e iracheni è sbarcato ieri su uno scoglio dell’isola di Alicudi, nelle Eolie. A notarli è stato un pescatore x.com