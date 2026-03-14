Iran drone contro l’ambasciata Usa a Baghdad | tensione alle stelle tra Washington e Teheran

Da ildifforme.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, un drone ha colpito il complesso diplomatico degli Stati Uniti a Baghdad, pochi giorni dopo l’uccisione di due miliziani filo-iraniani. L’attacco si è verificato in un momento di tensione crescente tra Washington e Teheran, con le autorità statunitensi che monitorano attentamente la situazione. Non sono stati segnalati feriti o danni gravi nell’immediato.

Aggiornamenti sul conflitto in Iran. Nella notte, un drone ha colpito il complesso diplomatico degli Stati Uniti a Baghdad dopo poche ore dall’uccisione di due miliziani filo-iraniani. Trump rivendica raid sull’isola di Kharg, l’Iran minaccia di colpire infrastrutture energetiche nella regione Gli aggiornamenti sulconflitto inIrannon sono rassicuranti. Un attacco condroneha colpitol’ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad. A renderlo noto è stato un alto responsabile della sicurezza irachena, mentre un giornalista dell’agenziaAgence France-Presseha riferito di aver visto unacolonna di fumo nerolevarsi dal complesso diplomatico nel cuore della capitale irachena. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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