Autonomia strategica e digitale | l’Italia punta su alleanze e cabine di regia

L’Italia rafforza le alleanze per l’autonomia strategica e digitale. Il governo lavora per creare nuove alleanze e cabine di regia per migliorare la sicurezza dei dati e la sovranità tecnologica. La priorità resta proteggere le aziende e i cittadini dalle minacce digitali, puntando su collaborazioni più strette con partner europei.

(Adnkronos) – La sovranità tecnologica e la sicurezza dei dati si confermano pilastri centrali dell'agenda politica ed economica nazionale. Durante il convegno "Un sistema di alleanze per l'autonomia strategica", tenutosi presso la Sala Matteotti della Camera dei Deputati, istituzioni e aziende hanno discusso modelli operativi per rafforzare la postura digitale dell'Italia nel contesto geopolitico attuale. L'evento, promosso dall'On. Guerino Testa e organizzato da Alé Comunicazione, ha delineato la necessità di un approccio pragmatico che armonizzi le soluzioni tecnologiche esistenti con la tutela degli asset nazionali.

Alla Camera dei Deputati si apre oggi un convegno che riunisce istituzioni ed esperti per discutere di come rafforzare l’autonomia strategica nel digitale.

La Commissione europea ha annunciato un investimento di 307,3 milioni di euro volto a potenziare l’intelligenza artificiale e rafforzare l’autonomia digitale dell’Unione.

