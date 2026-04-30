Sicilia | consegnati i progetti dei termovalorizzatori avanti verso il nuovo sistema rifiuti

Nella giornata di oggi sono stati consegnati i progetti di fattibilità tecnico-economica per i termovalorizzatori di Palermo e Catania, rispettando le scadenze previste. I due impianti sono parte di un piano per rinnovare il sistema di gestione dei rifiuti in Sicilia. Le consegne rappresentano un passaggio importante nel percorso verso la realizzazione delle strutture.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un passo decisivo per Palermo e Catania. Sono stati consegnati nei tempi previsti i progetti di fattibilità tecnico-economica per i due termovalorizzatori destinati a sorgere a Palermo e Catania. Si tratta di un passaggio fondamentale per l’attuazione del nuovo Piano regionale dei rifiuti e per la costruzione di una moderna rete impiantistica in Sicilia. Le società coinvolte nella progettazione. La progettazione è stata affidata a un gruppo di aziende specializzate: Crew Srl (capofila e parte del gruppo Fs), Systra Spa, Martino Associati Grosseto Srl, E.Co. Srl, Utres Ambiente Srl, Ibi Studio Srl, insieme all’ingegnere Corrado Pecora.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sicilia: consegnati i progetti dei termovalorizzatori, avanti verso il nuovo sistema rifiuti Notizie correlate Leggi anche: Termovalorizzatori in Sicilia: consegnati i progetti. Schifani: "Svolta vicina, basta discariche" Rifiuti, il Lazio verso il nuovo piano: due termovalorizzatori per fermare l’emergenzaRoma, 11 febbraio 2026 – Dalla riduzione della produzione di rifiuti all’autosufficienza impiantistica, passando per lo sviluppo dell’economia... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Morgana: Sarà una grande estate di beach soccer in Sicilia; Dalla scuola al lavoro: la sicurezza prima di tutto: domani 28 aprile la premiazione del concorso lanciato da FLC CGIL, CGIL e INCA; Una realtà siciliana che punta sull’innovazione digitale: il progetto Luxinovation; Stadio Barbera, altro passo verso Euro 2032. Sicilia, consegnati i progetti dei due termovalorizzatoriSono stati consegnati, nel pieno rispetto dei tempi previsti, i progetti di fattibilità tecnico-economica dei due termovalorizzatori che sorgeranno a Palermo e Catania, passaggio decisivo nell'attuazi ... ansa.it Termovalorizzatori in Sicilia: consegnati i progetti. Schifani: Svolta vicina, basta discaricheRispettato il cronoprogramma per i due impianti siciliani: oltre 700 elaborati tecnici passano ora alla fase delle autorizzazioni ambientali. Entro la fine del 2026 previste le gare d'appalto gestite ... gazzettadelsud.it Scherma: la mazarese Costanza Marciante bronzo ai Nazionali Gold Cadetti #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook