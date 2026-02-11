Rifiuti il Lazio verso il nuovo piano | due termovalorizzatori per fermare l’emergenza

Il Lazio si prepara a varare un nuovo piano per i rifiuti, con l’obiettivo di mettere fine all’emergenza in corso. La regione punta su due nuovi termovalorizzatori per smaltire i rifiuti e ridurre la dipendenza da impianti esterni. Intanto, si lavora anche sulla riduzione dei rifiuti prodotti, sull’aumento della raccolta differenziata e sulla promozione dell’economia circolare. La strada è tracciata per un cambiamento concreto, ma i tempi e le modalità restano da definire.

Roma, 11 febbraio 2026 – Dalla riduzione della produzione di rifiuti all'autosufficienza impiantistica, passando per lo sviluppo dell'economia circolare e l'aumento della raccolta differenziata. Sono questi, secondo le linee guida visionate in anteprima da Agenzia Nova, gli obiettivi portanti del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti 2026-2031 del Lazio, che sarà presto varato dalla giunta guidata dal presidente Francesco Rocca. Il documento, che ha già concluso la fase preliminare del procedimento di Valutazione ambientale strategica (Vas), dovrà essere adottato con delibera di giunta e avviare poi l'iter di consultazione previsto dalla stessa Vas, fino alla discussione e all'approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale.

