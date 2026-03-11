Botteghe Scuola | 10 giovani imparano l’alta sartoria

Confartigianato Palermo ha vinto il bando comunale Botteghe Scuola con il progetto I Maestri del Filo. Dieci giovani partecipanti stanno apprendendo tecniche di alta sartoria nelle botteghe coinvolte. L'iniziativa mira a trasmettere competenze artigianali e valorizzare il lavoro manuale nel settore. Il progetto coinvolge diverse botteghe e si focalizza sulla formazione pratica degli apprendisti.

Confartigianato Palermo ha ottenuto la vittoria nel bando comunale Botteghe Scuola con il progetto I Maestri del Filo. L'iniziativa, attiva dal 10 marzo 2026, coinvolgerà dieci giovani palermitani in un percorso di otto mesi tra formazione e tirocinio nelle botteghe storiche della città. L'obiettivo è preservare l'artigianato della moda locale creando un ponte reale tra le competenze dei maestri sartoriali e le nuove generazioni in cerca di lavoro. Il progetto non si limita a una semplice lezione teorica ma prevede un apprendimento pratico all'interno delle imprese partner come Modart di Flavia Pinello, Vitussi, Manima, Anagramma, Sartoria Sociale e Rete Mythos Fashion Sicily.