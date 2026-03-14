Sicilia | 1 su 10 giovani donne ha disturbi alimentari

In Sicilia, i dati più recenti mostrano che una donna su dieci tra i 15 e i 24 anni ha avuto esperienze legate ai disturbi del comportamento alimentare. La statistica riguarda giovani donne della regione e riflette una realtà preoccupante nel territorio. Le informazioni sono state raccolte da studi e ricerche condotte sul campione della popolazione giovanile locale.

Un quadro preoccupante emerge dai dati recenti sui disturbi del comportamento alimentare in Sicilia, dove una donna su dieci tra i 15 e i 24 anni ha vissuto episodi riconducibili a tali patologie. La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica evidenzia come l’aumento riguardi non solo anoressia e bulimia, ma anche nuove forme come l’ortoressia e il disordine da digiuno intermittente. L’intervento delle ostetriche si rivela fondamentale per intercettare precocemente i segnali di disagio legati al rapporto con il cibo e con il corpo, sfruttando la continuità della relazione che queste figure professionali mantengono con le donne dalla pubertà fino al climaterio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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