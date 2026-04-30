Sicilia 15 milioni per le famiglie | rimborsi su auto e acquisti

La Regione Sicilia ha deciso di destinare 15 milioni di euro per sostenere le famiglie attraverso rimborsi sugli interessi di prestiti contratti nel 2026. La misura riguarda principalmente acquisti di auto e altre spese sostenute dai cittadini. Le risorse saranno distribuite con l’obiettivo di aiutare le famiglie a far fronte a spese legate a investimenti e acquisti vari. La procedura per richiedere i rimborsi sarà resa nota nei prossimi giorni.

? Cosa sapere La Regione Siciliana stanzia 15 milioni di euro per rimborsare interessi su prestiti 2026.. Il fondo per famiglie con Isee sotto 30 mila euro sostiene consumi e commercio.. La Regione Siciliana stanzia 15 milioni di euro per rimborsare gli interessi sui prestiti per i beni durevoli, con oltre 1.100 domande già approvate nei primi tre mesi del 2026. Il piano finanziario, gestito dall’istituto Irfis, punta a sostenere le famiglie con un indice Isee non superiore a 30 mila euro, coprendo fino al 70 per cento degli oneri derivanti dai finanziamenti per acquisti essenziali. La misura mira a toccare quota 5.000 istanze nell’arco dell’anno solare, dopo che nel primo trimestre sono state depositate 1.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicilia, 15 milioni per le famiglie: rimborsi su auto e acquisti Notizie correlate Fotovoltaico in Sicilia: finanziamenti a tasso zero per le famiglie, stanziati 12 milioni di euroABBONATI A DAYITALIANEWS Nuovo bando regionale per l’energia rinnovabile La Regione Siciliana, tramite Irfis, ha pubblicato un avviso per concedere... Fisco, dalla Cisl rimborsi Irpef alle famiglie per oltre 47 milioni di euro: "Massima tutela per il contribuente"Il Caf Cisl Romagna opera attraverso 50 sedi distribuite strategicamente su tutto il territorio romagnolo, raggiungendo anche le località più remote... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Commercio, oltre 13 milioni per due interventi destinati a investimenti e liquidità; Vino, la Sicilia investe 15 milioni: via al bando per modernizzare le imprese; Edilizia scolastica in Sicilia: via libera a mutuo da 1,5 milioni per completare 21 interventi; Sicilia, 1,5 milioni per le scuole: mutuo con Cassa depositi per 21 cantieri. Sicilia, oltre 22 milioni per i buoni libro 2025/2026La Regione Siciliana stanzia oltre 22 milioni per i buoni libro 2025/2026, amplia la soglia Isee a 13.000 euro e rafforza il sostegno agli studenti. catania.liveuniversity.it Commercio in Sicilia, dalla Regione oltre 13 milioni per le imprese: bandi e requisitiLa Regione Siciliana mette in campo un nuovo intervento da circa 13,5 milioni di euro per sostenere il comparto del commercio. Le risorse, provenienti dai rientri del Psc 2014-2020, confluiscono nel F ... blogsicilia.it "Ho pagato la bombola del gas 8 euro in più rispetto al mese scorso" #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook