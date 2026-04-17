Fotovoltaico in Sicilia | finanziamenti a tasso zero per le famiglie stanziati 12 milioni di euro

La Regione Siciliana ha pubblicato un avviso tramite Irfis per offrire finanziamenti a tasso zero alle famiglie che vogliono installare impianti fotovoltaici domestici. Sono stati stanziati 12 milioni di euro per questo intervento. Il bando si rivolge a cittadini interessati a sviluppare progetti di energia rinnovabile. Le domande devono essere presentate secondo le modalità indicate nel bando pubblico.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuovo bando regionale per l’energia rinnovabile. La Regione Siciliana, tramite Irfis, ha pubblicato un avviso per concedere finanziamenti a tasso zero destinati all’installazione di impianti fotovoltaici per uso domestico. La misura, prevista dall’ultima Finanziaria regionale e promossa dall’assessorato dell’Energia, dispone di 12 milioni di euro stanziati dal Fondo Sicilia. L’obiettivo è duplice: ridurre il peso delle bollette per le famiglie e incentivare l’utilizzo delle energie rinnovabili. Schifani: “Intervento contro la povertà energetica”. Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, definendola una misura concreta contro la povertà energetica.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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